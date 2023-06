Terčeljeva in Kuder Marušič najvišje od Slovencev SiOL.net S tekmami kajakaškega krosa se je v Augsburgu zaključila prva tekma za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v letošnji sezoni. V zadnji disciplini je nastopila četverica Slovencev, najvišje pa sta bila Eva Terčelj na 12. in Vid Kuder Marušič na 13. mestu, oba sta se prebila do četrtfinala.

