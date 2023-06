Sodja in Mehle ostajata, Čepon zapušča zmajevo hokejsko gnezdo 24ur.com Jaka Sodja in Žiga Mehle bosta tudi v naslednji sezoni nadgrajevala svoj hokejski talent in znanje v članskem moštvu ljubljanske SŽ Olimpije. To bo že njuna tretja sezona v zeleno-belem dresu in ligi ICE. Medtem zmajevo hokejsko gnezdo sporazumno zapušča branilec Mark Čepon.

