Po sredinem razkritju pričevanj na N1 o nasilju nad nekaterimi pacienti v ljubljanski psihiatrični kliniki, Inštitut 8. marec zahteva odstop ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. "Pozabil je na stiske ljudi. Na potencial nasilja. Na svojo objektivno in subjektivno odgovornost za to stanje. To je nedopustno in zato naj odstopi," so zapisali.