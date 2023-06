Dva dni po naši objavi pričevanj o nasilju nad pacienti na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani, v kateri je svoje izkušnje izpovedalo več žrtev in zaposlenih, je ministrstvo za zdravje obsodilo "vsakršno obliko nasilja, naj bo to v zdravstvenih ustanovah ali drugje". Minister za zdravje in direktor Urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu sta izjavo za N1 o tem zavrnila. Ko ...