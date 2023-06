Tomaž Ambrožič: Friedrich Nietzsche kot trener Primoža Rogliča SiOL.net Eden od naukov, ki sem si jih zapomnil iz srednješolskih dni, je bila misel enega od profesorjev, ki nam je zastavil vprašanje: "Ko kovanec vržeš 99-krat in se vsakič ob padcu na tla pokaže cifra, kakšna je verjetnost, da se bo pri stotem poskusu kovanec obrnil na drugo stran?" Brez razmišljanja sem takrat odgovoril, da je možnost za kaj takšnega le en odstotek. Profesor me je popravil in dejal: "Verjetnost je vedno 50-odstotna!"

Sorodno