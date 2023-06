Na dirki po Franciji znova v veljavi ukrepi proti koronavirusu 24ur.com Na letošnji kolesarski dirki po Franciji, Tour de France, bodo vnovič v veljavi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, vključno z obveznim nošenjem zaščitnih obraznih mask in ukrepi za omejevanje stikov, so v nedeljo za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili viri pri Touru. Dirka se bo začela 1. in končala 23. julija.

Sorodno