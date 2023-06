Dominika Švarc Pipan: Med sodniki in tožilci vre. A smo blizu dogovora. #video SiOL.net "Plačna reforma se bo za sodnike in tožilce predvidoma uveljavila že z letom 2024. Do leta 2027, ko naj bi reforma začela veljati za preostale funkcionarje, glede na res skrb vzbujajoč položaj v sodstvu in tožilstvu ne moremo čakati," je v intervjuju za Siol.net pojasnila ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan in opozorila, da na nekaterih sodiščih zaradi nezadovoljstva že napovedujejo tiho...

Sorodno