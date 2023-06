Švarc Pipan o višjih plačah za sodnike in tožilce in odnosu z Jankovićem N1 Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je v intervjuju za Siol napovedala, da bo, če bo šlo po načrtih, plačna reforma za sodnike in tožilce stopila v veljavo že leta 2024. Torej prej kot za ostale funkcionarje.

