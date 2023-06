Svetovne cene hrane so se maja v primerjavi z aprilom znižale za 2,6 odstotka, je sporočila Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Vrednost indeksa košarice osnovnih prehrambenih izdelkov je dosegla 124,3 točke, potem ko je bila aprila pri 127,2 točke. Pocenila so se žita, rastlinska olja in mlečni izdelki. Kot so sporočili iz FAO, je bil kazalnik cen žit aprila na mesečni ravni za 4,8 o ...