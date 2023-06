Ti znani bodo kuhali v novem tednu oddaje Riba, raca, rak SiOL.net Nov teden v oddaji Riba, raca, rak bo predstavil novih pet kuharjev in kuharic, ki se bodo preizkusili v pripravi pogostitve za pet: z nami bosta igralca Tanja Ribič in Nenad Tokalič - Nešo, pevki Alya in Tinkara Kovač ter terapevtka Špela Gornik. Kdo se bo v kuhanju in postrežbi predjedi, glavne jedi in sladice odrezal bolje ter obveljal za najboljšega gostitelja oz. gostiteljico? Nov teden kulinaričnih pustolovščin se začne v ponedeljek ob 20. uri na Planetu!

