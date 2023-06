"Moram priznati, da imam kar malo treme" #video SiOL.net Ta teden bodo od ponedeljka do petka ob 20. uri v oddaji Riba, raca, rak kuhali igralca Tanja Ribič in Nenad Tokalić - Nešo, pevki Alya in Tinkara Kovač ter partnerska terapevtka Špela Gornik. Prvi bo nocoj za kuhinjski štedilnik stopil Nenad, ki je priznal, da čuti veliko več treme kot pred igralskim nastopom.

