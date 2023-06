Ruski saboterji zajeli dva talca, izpustitev pogojujejo s srečanjem z guvernerjem SiOL.net Ukrajini naklonjeni ruski saboterji so popoldne sporočili, da so zajeli dva ruska vojaka, ki so ju pripravljeni izpustiti v zameno za srečanje z guvernerjem Gladkovom v Novaji Tavolžanki. Gladkov je odgovoril, da se je pripravljen sestati s proukrajinskimi borci, a dodal: "Edina stvar, ki me ovira pri pogajanjih z njimi, je to, da sta naša fanta, ki sta v njihovih rokah, morda že mrtva," je zapisal na Telegramu.

