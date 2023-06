Ruska vojska je sporočila, da so odkrili poskus skupine proukrajinskih saboterjev, ki je nameravala prečkati rusko mejo v bližini naselja Novaja Tavolžanka v obmejni regiji Belgorod. Ukrajini naklonjeni ruski saboterji pa so popoldne sporočili, da so zajeli dva ruska vojaka, ki so ju pripravljeni izpustiti v zameno za srečanje z guvernerjem Vlječeslavom Gladkovom v Novaji Tavolžanki.