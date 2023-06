V Sloveniji imamo nekaj manj kot 60 tisoč rednih krvodajalcev Radio Ognjišče V Sloveniji danes tradicionalno obeležujemo dan krvodajalstva kot spomin na ta dan leta 1945, ko so bile pri nas odvzeli in shranili prve enote krvi. Ob tem dnevu so v RKS opozorili na pomen krvodajalstva in krvodajalcev ter pozvali k rednemu darovanju krvi. Letos bo ta dan sicer v znamenju obeleževanja 70. obletnice prostovoljnega krvodajalstva.



