65-letnik, ki je kri daroval že 170-krat: To je moje poslanstvo 24ur.com Majhno prleško mesto Veržej je gostilo nekaj sto krvodajalcev iz cele Slovenije, ki so obeležili 70 let prostovoljnega krvodajalstva na Slovenskem. Nekaj deset jih je darovalo tudi kri. Med tistimi, ki so zavihali rokave, je bil tudi zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan. 65-letni Zdravko Širec pa je kri daroval že 170-ič in tako sklenil svojo humano krvodajalsko pot. "Hvaležen sem, da sem z...

