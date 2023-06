Nevihte, ki so dopoldne začele nastajati nad zahodno Slovenijo, so popoldne zajele nekatere kraje na severu in vzhodu. Z uprave za zaščito in reševanje poročajo o prijavah dogodkov večjega obsega, aktivirali so prostovoljna gasilska društva. Po besedah dežurnega meteorologa je aktualno dogajanje uvod v novo obdobje bolj nestanovitnega vremena. Z uprave za zaščito in reševanje poročajo o prijavah v ...