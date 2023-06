Toplejša in bolj sončna šele druga polovica tedna 24ur.com Pred nami je nekaj dni z nižjimi temperaturami ter krajevnimi nevihtami z nalivi. Do srede bo veliko dežja, lokalno več kot 50 ali celo 100 litrov na kvadratni meter, padlo v večjem delu Slovenije, izjema je morda le skrajni severovzhod države. Vodotoki bodo ob tem znova močneje narasli in lahko tudi poplavili. Spet se bodo lahko prožili tudi zemeljski plazovi.

