Navijači Milana ganili Ibrahimovića do solz, Veroni se ni izšlo SiOL.net Konec je sezone 2022/23 v Italiji. Prvak Napoli je v zadnjem nastopu doma premagal zadnjeuvrščeno Sampdorio, ki se poslavlja od elite. Za goste iz Genove je branil mladi slovenski čuvaj mreže Martin Turk. Iz serie A so izpadli Verona, Cremonese in Sampdoria, nova člana elitne druščine sta Frosinone in Genoa, tretji bo znan po tekmah med Cagliarijem in Barijem. V nedeljo je bilo zelo čustveno na San Siru, kjer so se nogometaši Milana poslovili od Zlatana Ibrahimovića.

