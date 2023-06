VIDEO: Zadnja tekma Handnovića, tako fantastično je branil Lokalec.si Ovacije za Samirja Handanovića ob njegovi zadnji tekmi v dresu Interja, morda celo v karieri, poroča Žurnal24.si. “Na svoji zadnji tekmi v dresu Interja branil naravnost fantastično, je bil v vratih do 65. minute tekme zadnjega kroga italijanskega prvenstva, nato pa je prepustil mesto Alexu Cordazu,” navajajo na Žurnalu. Kako je bilo pa si poglejte spodaj. What a moment for Handanović pic.twitte ...

