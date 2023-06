Policisti prehitremu 22-letniku prekrižali načrte Maribor24.si Na odseku štajerske avtoceste pri Slivnici, kjer je hitrost omejena na 100 kilometrov na uro, so mariborski policisti med petkovim nočnim nadzorom prometa okoli polnoči ustavili voznika osebnega avtomobila. Voznik je 22-letni državljan Bosne in Hercegovine z začasnim bivališčem v Sloveniji, ki je vozil s hitrostjo 191 kilometrov na uro. Po podatkih Policijske uprave Maribor so v postopku ugotovili ...

