Do konca tedna poostren nadzor hitrosti 24ur.com Začenjata se drugi letošnji nacionalni preventivni akciji za večjo varnost voznikov in voznikov motornih vozil. Akciji bosta trajali do 11. junija. Policisti bodo v tem tednu predvsem na cestnih relacijah, ki jih motoristi pogosto uporabljajo za vožnjo, izvajali poostren nadzor, prav tako bo potekal poostren nadzor hitrosti.

