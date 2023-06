Zakrinkani neznanci vdrli v prostore občine Škocjan in odnesli jekleno blagajno z dokumenti RTV Slovenija Pet zakrinkanih neznancev je v noči s petka na soboto z vlomilkami vdrlo vrata občinske uprave Občine Škocjan, pri čemer jih je posnela varnostna kamera. Vdrli so v tri pisarne in odnesli občinsko jekleno omaro za shranjevanje dokumentov.

