Prekmurski policisti še vedno iščejo Slavka Hodnika. Pogrešani je star 60 let, suhe postave in visok 165 centimetrov. Prepoznate ga lahko po rjavih laseh in bradi. Ko je izginil, je bil oblečen v temnejša oblačila. Preberite še: Pet neznancev vdrlo v prostore škocjanske občine in odneslo sef Policisti ga doslej še niso uspeli najti. Kogar koli, ki bi imel informacije o pogrešanem, prosijo, da po ...