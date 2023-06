Kaj ugledni zgodovinarji in raziskovalci pozivajo in prosijo vlado? Družina

Skupina 37 uglednih slovenskih zgodovinarjev in raziskovalcev, ogorčenih in zaskrbljenih ob vladni ukinitvi narodnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, je v javnost poslala izjavo o nujnem premisleku, zakaj potrebujemo dan spomina na žrtve komunističnega nasilja.

