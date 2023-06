[Razkrivamo] Pravica do groba ali zakaj potrebujemo dan spomina na žrtve komunističnega nasilja PORTAL PLUS

Trije ugledni slovenski zgodovinarji, strokovnjaki za novejšo zgodovino, Mitja Ferenc, Tamara Griesser Pečar in Milko Mikola, ter publicistka Alenka Puhar so v imenu 33 svojih kolegov zgodovinarjev ... Več.

Sorodno























































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Sanja Ajanović Hovnik

Jernej Vrtovec