V dveh ločenih napadih v soboto in nedeljo je bilo v osnovnih šolah na severu Afganistana zastrupljenih in hospitaliziranih skoraj 80 deklic, je sporočil vodja regionalnega oddelka za izobraževanje Mohamad Rahmani. Vse učenke naj bi bile dobro, oblasti pa so že sprožile preiskavo zastrupitev, poročajo tuje agencije.