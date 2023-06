Škandalozno: V Afganistanu in Iranu namerno zastrupljajo deklice v šolah! Je v ozadju ideologija sovraštva do žensk? Demokracija Piše: STA V dveh ločenih incidentih v soboto in nedeljo je bilo v osnovnih šolah na severu Afganistana zastrupljenih in hospitaliziranih skoraj 80 deklic, je sporočil vodja regionalnega oddelka za izobraževanje Mohamad Rahmani. Vse učenke naj bi bile dobro, oblasti pa so že sprožile preiskavo zastrupitev, poročajo tuje agencije. Dve osnovni šoli v provinci Sar-e-Pul sta bili v preteklih dneh ta

Sorodno









Omenjeni Afganistan Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Sanja Ajanović Hovnik

Jernej Vrtovec