Ob koncu maja registriranih najmanj brezposelnih po letu 1990 Lokalec.si Ob koncu maja je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 47.186 brezposelnih, drugi mesec zapored najmanj po letu 1990, so sporočili iz zavoda za zaposlovanje. Brezposelnih je bilo 2,9 odstotka manj kot aprila in 15,5 odstotka manj kot maja lani. Na novo se je maja pri zavodu prijavilo 3977 brezposelnih, 4,1 odstotka več kot aprila in 2,7 odstotka več kot pred enim letom. Zaposlilo se je 3320 ...

