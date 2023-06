Na Primorskem brezposelnost kopni hitreje kot v državi Primorske novice Brezposelnost v Sloveniji, ki je bila že aprila rekordno nizka, se je konec maja spustila še niže: našteli so dobrih 47.000 brezposelnih. Število se je precej znižalo tudi na Primorskem, to še posebej velja za Istro in Kras. Ker veliko povpraševanje tamkajšnjih delodajalcev po delavcih kar vztraja,...

