Od polnoči podražitev bencina in dizla Dnevnik Cene pogonskih goriv zunaj avtocest se bodo opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za tri cente in bo v naslednjem 14-dnevnem obdobju stal 1,412 evra za liter, dizelsko gorivo pa bo dražje za 0,6 centa in bo stalo 1,432 evra za...

