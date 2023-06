Piše: Andrej Žitnik (Nova24TV.si) Prvo leto Golobove vlade je bilo predvsem leto inflacije. Čeprav je inflacija vseevropski in svetovni fenomen kot posledica tiskanja “poceni” helikopterskega denarja, je Slovenija doslej neprestano presegla EU povprečje po višini inflacije. Cene goriva so bile edina stvar, ki je slovensko inflacijo držalo pod tisto mejo, da ji še nismo rekli hiperinflacija, in sic ...