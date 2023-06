Haddad Maia po treh urah in 51 minutah spisala zgodovino 24ur.com Beatriz Haddad Maia je nadoknadila zaostanek niza in 0:3 ter postala prva brazilska teniška igralka v četrtfinalu turnirja za grand slam po 55 letih. Med osem najboljših so se prebili tudi Tunizijka Ons Jabeur, Američanka Coco Gauff Norvežan Casper Ruud in Danec Holger Rune.

