Ruud in Rune trpela, Etcheverry do uspeha kariere Sportal V ponedeljek so bilo odigrani še preostali štirje dvoboji osmina finala OP Francije v moški konkurenci. Četrti nosilec Casper Ruud je s 7:6, 7:5 in 7:5 premagal Nicolasa Jarryja, a šele po treh urah in 22 minutah. Kar štiri ure in pet nizov pa je za četrtfinale garal šesti nosilec Holger Rune. Prvi niz je dobil po podaljšani igri, prav tako petega. Njegov nasprotnik je bil 23. nosilec Francisco Ce...

