Popoldne prihajajo novi nalivi, na severovzhodu možnost razlivanja rek in hudournikov Maribor24.si Oblačno vreme se bo nadaljevalo tudi danes. Po poročanju portala Meteoinfo Slovenija bo dopoldne padavin malo, možna bodo tudi krajša obdobja sončnega vremena. “Spet pogosteje bo deževalo sredi dneva in popoldne, ko bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, ponekod bo lahko padala tudi sodra. Nevihte in močnejši nalivi se lahko danes pojavijo po vsej Sloveniji. Največ možnosti zanje pripisu ...

