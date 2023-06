Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 °C, napovedujejo meteorologi na ARSO. Jutri več neviht Jutri bo dopoldne delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 26 °C.