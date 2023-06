EU: Rusija bo morala odgovarjati za napad na ukrajinski jez Maribor24.si Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je danes obsodil napad na jez Nova Kahovka na jugu Ukrajine, ki ga zasedajo ruske sile in je bil močno poškodovan. Kot je dejal, je šokiran ob napadu, ki ga je označil za vojni zločin. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ruske sile, ki jim pripisuje odgovornost za napad, označil za teroriste. Nova Kahovka Dam in Kherson region was destroyed. A ...

