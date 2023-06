Le dva dni po “osvoboditvi” in “depolitizaciji” javnega zavoda RTV se že kažejo prvi obrisi nove uredniške politike. Ob verjetno največjem vojnem zločinu, ki ga je do te točke zakrila Rusija na ozemlju Ukrajine, včerajšnjem uničenju jezu Nova Kahovka, na nacionalnem portalu ne zmorejo enoznačno zapisati evidentnega krivca za naravno in siceršnjo katastrofo. Potem ko so zahodni voditelji, kot je n ...