Lajčak in Escobar Prištini predstavila predlog za izhod iz krize na severu Kosova Dnevnik Posebna odposlanca EU in ZDA za dialog med Srbijo in Kosovom, Miroslav Lajčak in Gabriel Escobar sta kosovskemu premierju Albinu Kurtiju v ponedeljek v Prištini predstavila predlog za izhod iz trenutne krize na severu Kosova v treh točkah, poročajo...

