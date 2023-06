Odposlanca ZDA in EU od Kurtija zahtevata deeskalacijo in nove volitve N1 V ponedeljek sta se s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem sestala posebna odposlanca EU in ZDA Miroslav Lajčak in Gabriel Escobar. Od Prištine zahtevata umiritev razmer na severu Kosova, takojšnje volitve v občinah s srbsko večino in vrnitev k dialogu za normalizacijo odnosov z Beogradom. Prav tja se bosta odposlanca odpravila nocoj.

