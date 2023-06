[Video] Novi svetniki RTV so razpravljali kot ob gostilniškem pultu Nova24TV “Nagnali šefa pravne službe, potem pa protestirali, zakaj ni pravne pomoči”, je glede včerajšnjega nenavadnega dogajanja na konstitutivni seji Programskega sveta RTVS kritično izpostavil dolgoletni novinar in urednik Spletnega časopisa Peter Jančič. Marsikdo, ki je gledal včerajšnji prenos seje, se ni mogel tudi načuditi nad tikanjem in neverjetno usklajenostjo novih programskih svetnikov, ravno t ...

Sorodno