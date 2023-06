(VIDEO) Številni odzivi po ustanovni seji sveta RTVS: Od tikanja do primitivnosti – novi svetniki kot ob gostilniškem šanku Demokracija Piše: Ana Horvat (Nova24TV.si) “Nagnali šefa pravne službe, potem pa protestirali, zakaj ni pravne pomoči,” je o včerajšnjem nenavadnem dogajanju na konstitutivni seji programskega sveta RTVS kritično izpostavil dolgoletni novinar in urednik Spletnega časopisa Peter Jančič. Marsikdo, ki je gledal včerajšnji prenos seje, se ni mogel načuditi tikanju in neverjetni usklajenosti novih programskih svet ...

Sorodno