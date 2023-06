Poslanska skupina SDS je danes zahtevala sklic nujne seje odbora za finance državnega zbora zaradi nameravane prodaja Športne loterije. Prodaja tujemu skladu bi škodovala financiranju slovenskega športa, so navedli v zahtevi po sklicu. V SDS so zapisali, da trditev predsednika vlade Roberta Goloba in ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana, da vlada oziroma […]