Na ključni test v Ljubljano pošiljajo dele najboljših avtomobilov SiOL.net Več kot petdeset let izkušenj in kompetenc ima slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ Ljubljana, kamor po testiranje elektromagnetne združljivosti pošiljajo komponente tako domači razvojni dobavitelji kot tudi nekateri najbolj prestižni avtomobilski proizvajalci. Zdaj so odprli novo komoro, kmalu pa sledi še gradnja novih prostorov.

Sorodno