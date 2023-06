Strateški svet za prehrano je na današnji seji podprl osnutek predloga akcijskega načrta za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano. Člani sveta so obenem obravnavali potenciale digitalne preobrazbe in uporabe sodobnih digitalnih tehnologij v kmetijsko-živilskem sektorju.