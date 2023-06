Vrh kmetijskih in živilskih podjetij o izzivih za prihodnost Vlada RS V organizaciji GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je danes potekal osrednji dogodek agroživilstva v Sloveniji Vrh kmetijskih in živilskih podjetij. Osrednja tema letošnjega vrha so realni izzivi za prihodnost. Dogodka se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko s sodelavci.

