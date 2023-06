Odobren 13-milijonski projekt za mlade! Študent Foto: darkojow iz iStock Program »Projektno učenje mlajših odraslih« je prejel 13 milijonov evrov odobrenih sredstev. Izvaja ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostim, sredstva pa bodo namenjena mladim od 15. do 29. leta starosti. Projektno učenje mlajših odraslih Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je izdalo prvo odločitev o podpori v okviru Programa evropske koh...

