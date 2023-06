Ministrstvo za delo je pripravilo predlog za uvedbo novega državnega praznika, dneva znanosti, ki bi ga praznovali 10. novembra, na svetovni dan znanosti za mir in razvoj, ki je tudi dan smrti slovenskega razsvetljenca in mecena Žige Zoisa. Praznik po predlogu novele zakona, ki je v javni razpravi do 23. junija, ne bi bil dela prost dan. Kot so v obrazložitvi predloga novele zakona o praznikih in ...