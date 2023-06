Prva peterka dala premalo, pred očmi Gorana Dragića Cedevita Olimpija brez finala SiOL.net Cedevita Olimpija je ostala brez finala lige ABA. Odločilno tretjo polfinalno tekmo s Partizanom je izgubila z 71:90. Olimpija je že v četrti minuti zaostajala z 2:16, a se pobrala in sredi druge četrtine prišla do izenačenja (29:29). A ker prva peterka - z izjemo Zorana Dragića (15 točk) - ni bila prava (Yogi Ferrell, Marko Jeremić, Edo Murić in Alen Omić so skupaj dali 22 točk), se je prednost P...

