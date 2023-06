Zmaji se po debaklu v Beogradu tolažijo: Izsilili smo tretjo tekmo in dosegli cilj 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije so končali sezono v regionalni košarkarski ligi. Zmaji so v beograjski Štark Areni na odločilni tretji tekmi polfinalnega niza Lige ABA s Partizanom doživeli poraz z rezultatom 71:90 in zaključili s tekmovanjem za sezono 2022/23. Že v četrtek bodo Ljubljančani znova aktivni, saj jih v Domžalah čaka tretja tekma finalnega niza državnega prvenstva s Helios Sunsi. Rezult...

Sorodno