Direktor Psihiatrične klinike Ljubljana se je na včerajšnji več kot uro in pol trajajoči novinarski konferenci med drugim dotaknil spolnih zlorab in odkrito podvomil o resničnosti večine prijav. Ob tem je izpostavil, da govori kot sodni izvedenec. Na njegove besede so se ostro odzvali v Inštitutu 8. marec, kot neumestne in škodljive pa jih je označila tudi pravosodna ministrica Dominika Švarc Pip ...